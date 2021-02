G.M.Z. 11:55 Si riparte da Bruxelles, Bratislava e Francoforte Questi i primi tre collegamenti marchiati Ryanair che dovrebbero spiccare il volo già dal mese di marzo dall´aeroporto di Alghero. Saranno tutti con doppia frequenza settimanale fino al 30 ottobre. Prove generali di ripartenza in Riviera del Corallo



L'Alghero Bruxelles Charleroi e l'Alghero-Francoforte Hahn risultano operativi e acquistabili già dal 28 marzo, nelle giornate di giovedì e domenica, mentre l'Alghero-Bratislava sarà operativo dal 30 marzo nei giorni di martedì e sabato. Ai tre collegamenti operati dalla compagnia irlandese si aggiungeranno dal mese di giugno le tratte internazionali su Commenti ALGHERO - Confermati dalla Ryanair i primi tre collegamenti internazionali dopo la lunga pausa legata alle restrizioni per il contenimento della pandemia da coronavirus. In attesa che si definiscano protocolli e procedure per lo sbarco oltre Italia, le compagnie aeree ricompongono il proprio network in previsione della stagioneormai alle porte.Bruxelles, Bratislava e Francoforte. Questi i primi collegamenti low cost marchiati Ryanair che dovrebbero spiccare il volo già dal mese di marzo dall'aeroporto di Alghero. Saranno tutti con doppia frequenza settimanale fino al 30 ottobre.L'Alghero Bruxellese l'Alghero-Francoforterisultano operativi e acquistabili già dal 28 marzo, nelle giornate di giovedì e domenica, mentre l'Alghero-Bratislava sarà operativo dal 30 marzo nei giorni di martedì e sabato. Ai tre collegamenti operati dalla compagnia irlandese si aggiungeranno dal mese di giugno le tratte internazionali su Londra Vienna , Marsiglia, Memmingen e Katowice.