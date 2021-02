G.M.Z. 9:40 Confermato l´Alghero-Vienna Ryanair La low cost irlandese conferma 104 tratte tra l´aeroporto di Alghero e quello di Vienna per la stagione estiva 2021. Voli operativi dal 2 luglio al 30 ottobre nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica



Voli riprogrammati, per ora, fino al 29 ottobre 2021. Triplo collegamento settimanale nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica. Considerato che sulla stessa tratta dovrebbe operare dal 17 giugno anche Wizz Air, la Riviera del corallo dovrebbe ritrovarsi ad avere fino a 5 collegamenti con l'aeroporto austriaco per l'intero periodo estivo. Commenti ALGHERO - Prove generali di ripresa. In attesa che si definisca la situazione legata alle restrizioni per il contenimento della pandemia da coronavirus, le compagnie aeree tentano di riprogrammare il proprio network in previsione della stagioneormai alle porte.Tra le più attive dallo scalo di Alghero si conferma la Ryanair, che non senza difficoltà inizia a rilasciare il nuovo calendario di collegamenti interni ed internazionali. Oltre alla ricomparsa del collegamento con Londra Stansted , seppur stagionale, risulta confermato dal 2 luglio l'Alghero-Vienna.Voli riprogrammati, per ora, fino al 29 ottobre 2021. Triplo collegamento settimanale nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica. Considerato che sulla stessa tratta dovrebbe operare dal 17 giugno anche Wizz Air, la Riviera del corallo dovrebbe ritrovarsi ad avere fino a 5 collegamenti con l'aeroporto austriaco per l'intero periodo estivo.