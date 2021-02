G.M.Z. 18:00 Ryanair riprogramma l´Alghero-Londra Rimarrà un collegamento stagionale. La compagnia low cost irlandese mette in vendita i voli per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Prove di ripartenza in Riviera del corallo



Voli riprogrammati, per ora, dal 1 giugno al 30 ottobre 2021. Doppio collegamento settimane il primo mese, nelle giornate di martedì e sabato, triplo nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, con l'aggiunta del giovedì. Per il territorio del nord-ovest dell'isola si tratta certamente di una iniezione di fiducia in un generale contesto che rimane alquanto incerto. Commenti ALGHERO - Qualcosa si muove. In attesa che si definisca la situazione legata alle restrizioni per il contenimento della pandemia da coronavirus, le compagnie aeree tentano di riprogrammare il proprio network in previsione della stagioneTra le più attive dallo scalo di Alghero si conferma la Ryanair, che non senza difficoltà inizia a rilasciare il nuovo calendario di collegamenti interni ed internazionali. Ricompare così l'Alghero-Londra Stansted, rotta storica per l'aeroporto algherese ma negli ultimi tempi assai problematica.Voli riprogrammati, per ora, dal 1 giugno al 30 ottobre 2021. Doppio collegamento settimane il primo mese, nelle giornate di martedì e sabato, triplo nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, con l'aggiunta del giovedì. Per il territorio del nord-ovest dell'isola si tratta certamente di una iniezione di fiducia in un generale contesto che rimane alquanto incerto.