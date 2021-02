G.M.Z. 8:45 EasyJet conferma Basilea, Malpensa e Ginevra La compagnia low cost britannica con sede a Luton riprogramma il network estivo sull'aeroporto di Alghero attivando solo tre collegamenti stagionali, dei quali due internazionali sulla Svizzera. Saltano Londra, Napoli, Venezia e Berlino



ALGHERO - Con la speranza che l'evolversi della pandemia allenti e le restrizioni che ancora oggi i governi ipotizzano per i prossimi mesi non trovino conferme, inizia a delinearsi il cartellone della Sogeaal di Alghero per la summer 2021 ormai alle porte. Stagione complicata sotto tutti i punti di vista per le società di gestione aeroportuali e per le compagnie aeree. Dopo Ryanair, che sull'aeroporto del nord ovest della Sardegna rimane la compagnia principale, confermate tutte le anticipazioni di Alguer.it su easyJet.

La compagnia low cost britannica con sede a Luton riprogramma il network estivo sul Riviera del corallo attivando solo tre collegamenti stagionali. Da Alghero si partirà soltanto in direzione di Basilea, Ginevra e Milano Malpensa. Primo decollo il 28 marzo alla volta della Lombardia.

L'Alghero-Milano sarà giornaliero fino al 30 ottobre 2021. Bisognerà invece attendere il mese di luglio per i due collegamenti internazionali, entrambi sulla Svizzera. Il 3 luglio partirà l'Alghero-Basilea e sarà operativo fino al 4 settembre con un doppio volo settimanale nelle giornate di martedì e sabato. Bi-settimanale anche l'Alghero-Ginevra: decolli il mercoledì e la domenica fino al 4 luglio. Addio confermato ai collegamenti per Londra Luton, Napoli, Venezia e Berlino, conseguenza della situazione di estrema incertezza legata all'evolversi della pandemia su scala europea e della scelta della compagnia di tagliare numerosi voli dagli aeroporti ritenuti minori.