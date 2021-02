Red 13:07 Mercati civici: assegnazione posteggi vacanti L´Amministrazione comunale dovrà procedere all´assegnazione di quarantaquattro posteggi nei mercati civici al dettaglio di Cagliari dopo la gara andata deserta. Gli interessati, in attesa di nuova gara, potranno presentare formale richiesta di assegnazione







Gli interessati all'assegnazione di uno di questi e in possesso dei requisiti indicati dal bando possono presentare formale richiesta di assegnazione al Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo–Uo Direzione Mercati, telefonando ai numeri 070/6775601 o 070/6775606. La domanda dovrà essere presentata compilando il modulo allegato all'Avviso di assegnazione e inviata via Pec all'indirizzo web protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. Sarà possibile spedire l'istanza, in busta chiusa, anche a mezzo servizio postale, corriere o con consegna a mano, al Protocollo Generale del Comune di Cagliari, Via Crispi 2.



La decorrenza per l'invio delle richieste è dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito del Comune di Cagliari (il 12 febbraio) e fino alla data di pubblicazione del bando successivo al presente. Sulla domanda, dovrà essere applicata una marca da bollo da 16euro. In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, si procederà alla regolarizzazione ai sensi della legge vigente.