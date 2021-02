Red 12:04 UniCa 400: secondo incontro venerdì Domani, alle 12, è in programma il secondo degli incontri organizzati dalla Facoltà di Medicina e chirurgia per celebrare i 400 anni dell´Università degli studi di Cagliari. Argomenti delle relazioni, l´importanza delle cere anatomiche e la storia degli studi medici nell´Ateneo







Nella foto: Francesco Marongiu Commenti CAGLIARI - Si terrà domani, venerdì 19 febbraio, alle 12, il secondo appuntamento on-line, dedicato allo “Studio del corpo umano tra storia e innovazione”, organizzato dalla Facoltà di Medicina per celebrare i 400 anni dell’Università degli studi di Cagliari, dopo il primo webinar di giovedì. A introdurre gli interventi di venerdì saranno il presidente della Facoltà Gabriele Finco, il professore emerito di Anatomia Alessandro Riva e il coordinatore del corso di Laurea in Medicina e chirurgia Andrea Figus.La prima relazione, sul tema “Mondo di carta-Mondo di cera: la trasmissione dei saperi anatomici" sarà tenuta da Pietro Corsi, storico della Scienza e professore emerito dell’Università di Oxford. Il professor Corsi seguirà un percorso che evidenzierà l’importanza della circolazione libraria (la carta), ma anche della rappresentazione tridimensionale (la cera), dell’Anatomia nella storia della scienza e della medicina. Proprio a Corsi e a Riva si deve la prima valorizzazione delle cere anatomiche della collezione Susini-Boi.Il secondo intervento sarà invece del medico e docente di UniCa Francesco Marongiu, già prorettore alle attività sanitarie, che nella sua relazione “L’evoluzione della Facoltà di Medicina e chirurgia” ricostruirà la storia della Facoltà dalle origini fino agli importanti cambiamenti delle ultime decadi, soprattutto per quanto concerne la didattica e il carico assistenziale, individuando cosa sarebbe bene preservare delle esperienze e dei modelli del passato, cosa tenere del presente e su quali prospettive puntare per continuare a crescere.Nella foto: Francesco Marongiu