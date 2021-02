M.P. 12:42 Porto Torres: allarme blatte nel porto Le lamentele da parte dei residenti non si sono fatte attendere. Nei prossimi, giorni prenderà il via la disinfestazione dalle blatte nelle aree pubbliche del quartiere vicino al porto. L´intervento su richiesta del Comune sarà effettuato dalla società Multiss, la multiutility della Provincia di Sassari







«Abbiamo ritenuto opportuno intervenire subito su un'area sensibile - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Daniele Amato - ma ricordiamo ai cittadini che è sempre possibile chiedere interventi mirati». Le segnalazioni per lo svolgimento delle disinfestazioni, in aree esclusivamente pubbliche, possono essere inoltrate al Comune, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, oppure via e-mail. Commenti PORTO TORRES - La bella stagione non è ancora cominciata e lo dimostrano anche le temperature rigide, ma ai primi raggi di sole le blatte sono uscite allo scoperto. I famosi insetti rossi sono apparsi nel porto di Porto Torres invadendo i quartieri vicini, richiamati dalla spazzatura che nei giorni scorsi si era accumulata nell’area portuale demaniale, di fronte la città. Attratte dall’odore del cibo hanno fatto la loro prima comparsa invadendo alcune zone.E le lamentele da parte dei residenti non si sono fatte attendere. Così l’Amministrazione comunale è corsa ai ripari anticipando le operazioni di bonifica. Nei prossimi giorni, prenderà il via la disinfestazione dalle blatte nelle aree pubbliche del quartiere vicino al porto. L'intervento su richiesta del Comune sarà effettuato dalla società Multiss, la multiutility della Provincia di Sassari.«Abbiamo ritenuto opportuno intervenire subito su un'area sensibile - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Daniele Amato - ma ricordiamo ai cittadini che è sempre possibile chiedere interventi mirati». Le segnalazioni per lo svolgimento delle disinfestazioni, in aree esclusivamente pubbliche, possono essere inoltrate al Comune, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, oppure via e-mail.