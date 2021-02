A.B. 8:07 Nuovo tabellone per il PalaMura Ieri mattina, sono arrivati i nuovi tabelloni dei 24”, che sostituiscono quelli che hanno smesso di funzionare poche settimane fa







«Nonostante i vincoli legati a trasporti e burocrazia siamo riusciti a risolvere il problema in tempi brevissimi - commenta l'assessore comunale allo Sport Simona Fois - ringrazio tutta la struttura comunale per lo sforzo compiuto. E' stata una corsa contro il tempo, ma era giusto consentire a una nostra eccellenza di giocare al palazzetto ed evitare così di affrontare una nuova trasferta». Commenti PORTO TORRES - La società di basket in carrozzina di Porto Torres potrà giocare al “PalaMura” la prossima partita casalinga. Infatti, ieri mattina (venerdì), sono arrivati i nuovi tabelloni dei 24”, che sostituiscono quelli che hanno smesso di funzionare poche settimane fa.«Nonostante i vincoli legati a trasporti e burocrazia siamo riusciti a risolvere il problema in tempi brevissimi - commenta l'assessore comunale allo Sport Simona Fois - ringrazio tutta la struttura comunale per lo sforzo compiuto. E' stata una corsa contro il tempo, ma era giusto consentire a una nostra eccellenza di giocare al palazzetto ed evitare così di affrontare una nuova trasferta».