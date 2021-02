Cor 9:38 Denuncia: buio e vandali in porto ad Alghero La denuncia è del presidente del Marine Club Alghero che chiede all´Amministrazione comunale un celere intervento per risolvere i gravi problemi, divenuti ormai improcrastinabile «per tutelare l’incolumità pubblica e ristabilire un minimo di decoro»



nella foto).



ALGHERO - Porto di Alghero, assenza illuminazione pubblica nei Moli Furesi e Lo Frasso. La denuncia è del presidente del Marine Club Alghero, che segnala la mancanza totale di luce e gli inevitabili gravi problemi che ciò comporta. «I diportisti che la sera transitano in quelle banchine, per accedere alle loro barche, rischiano seriamente di cadere in mare con possibili gravi conseguenze per la loro incolumità e responsabilità di natura penale per la mancata messa in sicurezza del sito» sottolinea Gianni Cherchi. Il buio - ricorda - favorisce ladri e vandali che ormai, da anni, imperversano in zona, come testimoniato dalle numerose denunce presentate alle Forze di Polizia ed al locale Ufficio Circondariale Marittimo. Ma non è tutto: «la mancanza di illuminazione induce molti giovani a bivaccare e drogarsi indisturbati, accedendo in banchina con auto e moto, con il rischio di farsi male e, soprattutto, di investire i pedoni che ormai sono in balia di bande di giovinastri delinquenti, arroganti e nullafacenti, favoriti in questo dal fatto che quella è ormai considerata "terra di nessuno"» conclude il presidente del Marine Club Alghero.