Red 15:09 Il questore lascia Oristano: il saluto della Commissione La Commissione Pari opportunità del Comune di Oristano saluta il questore uscente Giusy Stellino. Il quotidiano online Oristanonews.it propone la nota integrale ai suoi lettori



Oristanonews.it propone ai suoi lettori la nota integrale, firmata dal presidente della Commissione Pasqualina Pippia.



«La Commissione Pari opportunità del Comune di Oristano esprime i più vivi ringraziamenti alla questora Giusy Stellino per la collaborazione e per la sensibilità sempre manifestate verso le tematiche relative alla violenza di genere, la discriminazione delle donne e la tutela dell'infanzia. La salutiamo con l'augurio di una proficua carriera, onorate e onorati di aver potuto accogliere nel nostro territorio una questora dotata di siffatta personalità e grande carisma. La ringraziamo per l'impegno e la professionalità sempre accompagnati da spiccata eleganza nei modi e nelle competenze relazionali. Ci consenta un abbraccio virtuale».



