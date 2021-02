Red 17:46 Aspal: lavoro ad Alghero Un´azienda cerca un tirocinante commesso di negozio, offrendo un tirocinio regionale. Intanto, sono stati approvati tre elenchi provvisori per due cantieri comunali ad Alghero e uno a Uri. Per informazioni, ci si può rivolgere al Centro di primo impiego cittadino



ALGHERO – Novità dall'Aspal. Un'azienda di Alghero cerca un tirocinante commesso di negozio, offrendo un tirocinio regionale. Intanto, sono stati approvati tre elenchi provvisori per due cantieri comunali in città e uno a Uri. Per informazioni, ci si può rivolgere al Centro di primo impiego di Alghero.