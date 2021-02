Red 20:11 Bando Primi passi a Cagliari Al via le manifestazioni per rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia. Le strutture del territorio pubbliche e private possono fare istanza di finanziamento entro lunedì 8 marzo



Commenti CAGLIARI - Con l'obiettivo di rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni), a seguito della partecipazione al bando “Primi passi” della Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Cagliari ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti potenziali realizzatori di interventi di: supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi inseguito all’emergenza Covid-19; supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall’emergenza Covid-19. Domande entro le 13 di lunedì 8 marzo. L'avviso di manifestazione di interesse e la modulistica tramite cui le strutture per l'infanzia pubbliche e private (convenzionate e non convenzionate) ricadenti nel territorio comunale possono fare istanza di finanziamento, sono consultabili e scaricabili attraverso la sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per contributi” del sito internet istituzionale del Comune.