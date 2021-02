Red 12:06 Diritto e sanità: conferenze all´Ute L´Università per le tre età di Alghero ha organizzato due conferenze: domani su “La Legge sul divorzio in Italia a cinquant´anni dalla sua approvazione” e giovedì su “L´epidemia da Coronavirus e la sanità impreparata”







ALGHERO – Anche questa settimana, l'Università per le tre età di Alghero ha organizzato due conferenze. Entrambi gli incontri sono in programma alle 16.30, in modalità "Didattica a distanza". La prima è in programma domani, martedì 23 febbraio, quando la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà una conferenza su "La Legge sul divorzio in Italia a cinquant'anni dalla sua approvazione". Giovedì 25, invece, Paola Correddu, medico del territorio nel servizio di continuità assistenziale, impegnata nella difesa della sanità pubblica e del diritto di ciascun individuo ad accedere a cure appropriate e puntuali, illustrerà la conferenza intitolata "L'epidemia da Coronavirus e la sanità impreparata".Nella foto: Paola Correddu