Mister Semplici al Cagliari: è ufficiale La società rossoblu ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al tecnico toscano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022







Nella foto (del Cagliari calcio): Leonardo Semplici firma per i rossoblu Commenti CAGLIARI - Come previsto ieri (domenica) [LEGGI] , il Cagliari ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leonardo Semplici, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Con lui, arrivano in rossoblù Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.Nato a Firenze, il 18 luglio 1967, Semplici inizia la sua carriera da allenatore nel 2004 sulla panchina del Sangimignano, che conduce subito alla promozione in D. L’anno dopo passa al Figline Valdarno, con cui è artefice di un’autentica impresa sportiva: nell’arco di quattro stagioni vince tre campionati e conduce la squadra dall’Eccellenza alla Lega Pro, conquistando inoltre la Supercoppa di Lega di Seconda Divisione. Dopo le esperienze con Arezzo e Pisa in Lega Pro, resta in Toscana per allenare la Primavera della Fiorentina, incarico che ricoprirà per tre stagioni: arriva sino alle semifinali nel campionato 2013/14, lancia tanti giovani di talento e fa giocare bene le sue squadre.Risultati che lo portano nuovamente alla guida di una prima squadra: approda alla Spal nel dicembre 2014 e inizia un nuovo ciclo di storici successi. Nella stagione 2015/16 vince il campionato e la Supercoppa di Lega Pro; l’anno successivo conquista il campionato di B e porta così la Spal in A, dove mancava da quarantanove anni. Nelle due stagioni seguenti con i ferraresi centrerà sempre l’obiettivo della permanenza nella massima serie. «Professionalità, duttilità, praticità: Leonardo Semplici è pronto a prendere le redini della squadra rossoblù. Buon lavoro, mister», è l'ausoicio del sodalizio rossoblu.Nella foto (del Cagliari calcio): Leonardo Semplici firma per i rossoblu