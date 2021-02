Antonio Burruni 19:17 Salta Di Francesco, Semplici a un passo Segnato il destino di mister Eusebio, al suo posto dovrebbe arrivare l´ex allenatore della Spal. Il presidente Giulini non ha trovato l´accordo con Roberto Donadoni, incontrato ieri







Ieri (sabato), il presidente Giulini ha incontrato l'ex tecnico rossoblu Roberto Donadoni, ma pare che la trattativa si sia arenata sulla scelta dello staff tecnico. Ora toccherà a Semplici, che dovrebbe firmare un contratto per un anno e mezzo.



Leonardo Semplici, toscano, classe 1967, conosce già la Sardegna visto che, nella stagione 1988/89, era al centro della difesa del Sorso, che retrocesse dalla serie C2 all'Interregionale. Per lui, nel complesso, una buona stagione a livello personale, con 33 presenze (il più presente della squadra) e due reti. Da allenatore, è stato l'artefice del doppio salto della Spal dalla Lega Pro alla serie A (unica sua esperienza in B, una stagione, e in A, due stagioni e mezzo), fino all'esonero nel febbraio 2020. A fine stagione, i ferraresi torneranno in B.



