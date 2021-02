Cor 10:42 Edilizia popolare, Mulas (FdI): partnership coi privati Ne da notizia il capogruppo di Fratelli d´Italia in consiglio comunale ad Alghero, Christian Mulas, che si dice particolarmente soddisfatto dell´iniziativa



Il piano di riqualificazione ed efficientamento energetico riguarderà circa 35mila immobili: i più recenti vecchi di oltre 40anni. Gli interventi riguarderanno l'involucro edilizio, con interventi di isolamento termico delle superfici, di sostituzione degli infissi e la riqualificazione degli impianti, producendo un miglioramento di ben due classi energetiche. Per edifici di totale proprietà di Area, l'Agenzia cederà all'impresa il credito d'imposta, puntando a una riqualificazione urbana. «La partnership pubblico-privata per edifici di parziale proprietà vedrà Area partecipare pro quota. L'Area promuoverà inoltre attività di efficientamento di locali commerciali» conclude Mulas (nella foto). Commenti ALGHERO - «Partono le procedure di candidatura delle aziende private del settore edile che vorranno partecipare agli appalti per l'efficientamento energetico delle abitazioni di edilizia popolare gestiti da Area. Le aziende saranno incentivate dal bonus del 110% per gli investimenti nel recupero del patrimonio immobiliare. I moduli di candidatura per le aziende e gli altri documenti informativi sono ora disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale».

Ne da notizia il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale ad Alghero, Christian Mulas. «Questo risultato vede il sottoscritto particolarmente orgoglioso - sottolinea - perché è il risultato degli interventi con i quali abbiamo fatto sentire l'accorata voce dei cittadini ma soprattutto ridare la dignità a coloro che spesso sono ghettizzati da un sistema sociale che non li tutela. La ricaduta economica dell'iniziativa stimata è di circa 1 miliardo, per un potenziale di 14mila nuovi posti di lavoro».

Il piano di riqualificazione ed efficientamento energetico riguarderà circa 35mila immobili: i più recenti vecchi di oltre 40anni. Gli interventi riguarderanno l'involucro edilizio, con interventi di isolamento termico delle superfici, di sostituzione degli infissi e la riqualificazione degli impianti, producendo un miglioramento di ben due classi energetiche. Per edifici di totale proprietà di Area, l'Agenzia cederà all'impresa il credito d'imposta, puntando a una riqualificazione urbana. «La partnership pubblico-privata per edifici di parziale proprietà vedrà Area partecipare pro quota. L'Area promuoverà inoltre attività di efficientamento di locali commerciali» conclude Mulas (nella foto).