L´Uniss sbarca negli Stati Uniti

«La malattia di Parkinson – ricorda Sechi – è una devastante patologia neurodegenerativa per cui non esiste ancora alcuna definita terapia in grado di prevenire o rallentare il progressivo peggioramento». Attualmente, in tutto il mondo, circa 10milioni di persone ne sono colpiti e il numero è in continua crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione. «Da anni – riprende il docente sassarese – è noto che ridotti livelli plasmatici di colesterolo Hdl rappresentano un definito, importante fattore di rischio per le patologie cardiovascolari, mentre l'effetto dei livelli plasmatici e dell’eccessiva fluttuazione dei tassi di colesterolo nel cervello sul rischio di sviluppare patologie neurodegenerative, quali malattia di Parkinson e demenza di Alzheimer, resta ancora indeterminato ed è attualmente oggetto di intensa ricerca scientifica». Nello studio coreano, realizzato da Do-Hoon Kim con i suoi collaboratori e pubblicato su Neurology, si evidenzia che individui con livelli plasmatici basali di colesterolo Hdl al di sotto di 40mg/dl erano verosimilmente più predisposti a sviluppare malattia di Parkinson rispetto a quelli con valori di colesterolo Hdl di 60mg/dl o più.



«Ecco allora – afferma Gian Pietro Sechi – che con i colleghi nell'editoriale abbiamo ipotizzato che ampie fluttuazioni dei livelli di colesterolo nel cervello potrebbero facilitare l'aggregazione e l'accumulo della proteina alfa-sinucleina, probabile principale determinante patogenetico della malattia, proprio nelle cellule nervose situate in specifiche aree critiche del cervello. Nel nostro editoriale, suggeriamo che la somministrazione cronica/per anni di farmaci di uso comune nella pratica clinica nelle patologie cardiovascolari, quali la niacina (vitamina B3) ed alcune classi di farmaci ipolipidemizzanti, quali i fibrati, in grado di incrementare nel sangue i livelli di colesterolo Hdl, possano avere un ruolo terapeutico anche nella malattia di Parkinson. Questi farmaci, infatti, potrebbero anche essere utili nel prevenire o rallentare il progressivo peggioramento della neurodegenerazione negli individui a rischio».