Red 9:20 Rifiuti: Lampis all´EcoForum «Il buon risultato nella raccolta differenziata è il frutto dell´impegno di tutte le comunità della nostra Isola», ha dichiarato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente durante l´appuntamento organizzato in videoconferenza da Legambiente







«Un grande lavoro di squadra tra Regione, Enti locali e cittadini ha consentito di realizzare questo risultato, che non può rappresentare un punto di arrivo, bensì un valido punto di partenza per raggiungere, entro il 2022, la percentuale dell’80percento nella raccolta differenziata. Questo obiettivo – ha sottolineato l'esponente della Giunta Solinas - rappresenta anche una fondamentale sfida culturale che abbiamo il dovere di vincere, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni».



CAGLIARI - «Nel 2019, la Sardegna, grazie all'impegno di tutte le comunità della nostra Isola, ha registrato un balzo in avanti del 6,3percento (dal 67 al 73,3percento) nella percentuale della raccolta differenziata, raggiungendo il secondo posto nella graduatoria nazionale per quantità di rifiuti urbani raccolti e avviati a recupero». Lo ha ricordato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, ieri mattina (mercoledì), durante il suo intervento nella terza edizione dell'EcoForum Sardegna, organizzato in videconferenza da Legambiente.