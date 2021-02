Beni demaniali: il Centrosinistra vuole vederci chiaro

23/2/2021 «Beni regionali, visione miope dell´Amministrazione» «Mi sarei aspettato un accenno a questa problematica, un interessamento da questa Amministrazione, così come l’aveva pensata l’Amministrazione Bruno, quando con molto coraggio votò per l’acquisizione dei beni. Invece nulla, ancora una volta si pensa solo ai beni presenti in città e basta, quasi che i restanti non esistano, eppure in campagna elettorale si diceva altro», dichiara il capogruppo del Partito democratico Mimmo Pirisi