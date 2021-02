A Porto Torres si cerca un assistente commissario

23/2/2021 Crisi occupazionale e stagionali: via ai pagamenti Sono iniziate oggi le procedure di pagamento a favore di 274 lavoratori in stato di crisi occupazionale, quali lavoratori ex “Sardinia green island, Keller, Vesuvius, Ottana polimeri e Ottana energia, S&B Olmedo, ex Sittel ed ex Unileve. Pagamenti già in corso a favore di circa 9mila dipendenti stagionali