Locale commerciale: bando per il Mercato Sant´Elia Il Comune di Cagliari ha pubblicato il bando di gara per la concessione di un locale commerciale a piano terra del Mercato. Gli interessati dovranno presentare domanda entro le 12.30 di lunedì 29 marzo







Il plico dovrà essere presentato, entro la scadenza al Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo-Direzione Mercati-c/o Protocollo generale, Via Crispi 2-0912 Cagliari. Sul plico dovrà essere indicato, oltre all’intestazione del soggetto offerente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Partecipazione al bando di gara per la concessione di un locale commerciale sito al piano terra del mercato di Sant'Elia (017). Non aprire”. In caso di consegna a mano, la stessa dovrà essere effettuata esclusivamente negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, che sono riportati sul sito del Comune di Cagliari. Commenti CAGLIARI - Scadranno alle 12.30 di lunedì 29 marzo i termini per la presentazione delle domande per ottenere la concessione, della durata di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei, di un locale commerciale al piano terra del Mercato di Sant’Elia, a Cagliari. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Bando (pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del sito internet istituzionale del Comune) dovranno far pervenire la domanda corredata dalla documentazione richiesta, in un unico plico, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura.Il plico dovrà essere presentato, entro la scadenza al Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo-Direzione Mercati-c/o Protocollo generale, Via Crispi 2-0912 Cagliari. Sul plico dovrà essere indicato, oltre all’intestazione del soggetto offerente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Partecipazione al bando di gara per la concessione di un locale commerciale sito al piano terra del mercato di Sant'Elia (017). Non aprire”. In caso di consegna a mano, la stessa dovrà essere effettuata esclusivamente negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, che sono riportati sul sito del Comune di Cagliari.