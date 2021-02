Red 13:42 Legge 162/98: domande al via per nuovi piani personalizzati Da lunedì 1 marzo a martedì 6 aprile, i cittadini di Sassari attualmente non beneficiari di un piano personalizzato potranno presentare le domande per accedere al programma a decorrere da sabato 1 maggio







Le domande presentate oltre il 6 aprile saranno prese in carico dagli uffici, secondo l'ordine di presentazione, solo se i tempi a disposizione lo consentiranno, tenuto conto della scadenza individuata dalla Regione autonoma della Sardegna per la conclusione delle attività. Commenti SASSARI – Da lunedì 1 marzo a martedì 6 aprile, i cittadini di Sassari attualmente non beneficiari di un piano personalizzato ai sensi della legge 162/98 potranno presentare le domande per accedere al programma a decorrere da sabato 1 maggio.Possono richiedere il beneficio le persone adulte, anziane e minori con riconoscimento della condizione di disabilità in possesso della certificazione mercoledì 31 marzo o che siano state sottoposte alla visita entro la stessa data, la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente. La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito internet istituzionale del Comune nella sede territoriale di riferimento del servizio sociale, a mano o via e-mail, o inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sassari.it o all'indirizzo email della sede territoriale.Le domande presentate oltre il 6 aprile saranno prese in carico dagli uffici, secondo l'ordine di presentazione, solo se i tempi a disposizione lo consentiranno, tenuto conto della scadenza individuata dalla Regione autonoma della Sardegna per la conclusione delle attività.