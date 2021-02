A.B. 19:11 Calcio femminile: anticipo romano per la Torres Le rossoblu di mister Salvatore Arca si preparano all’anticipo sul campo della Roma Decimoquarto, in programma domani pomeriggio e valido per la decima giornata del girone C del campionato nazionale di serie C







Ora al quarto posto, le sarde affronteranno, in trasferta, la Roma Decimoquarto. L'appuntamento è per domani, sabato 27 febbraio, alle 15, al Centro Sportivo “Don Pino Puglisi”.



