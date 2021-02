A.B. 22:37 Volley: l´Hermaea non fa sconti Le olbiesi sbancano Montecchio con un netto 0-3. Prova maiuscola delle galluresi, che si impongono con autorità sul campo del fanalino di coda della Poule Salvezza







Le olbiesi volano sulle ali dell’entusiasmo anche in avvio di seconda frazione (subito 4-10, con ace di Joly su Monaco). Montecchio non riesce a organizzare una reazione e perde ulteriore terreno dopo il mani out trovato da Ghezzi sul muro di Bovo (12-20). Il finale è ancora tutto di marca olbiese e si chiude su un perentorio 13-25, dopo un’altra giocata vincente di Barazza. Nel terzo set, l’Hermaea parte ugualmente forte e si porta sullo 0-5. L’ottima diagonale di Cagnin rilancia le quotazioni di Montecchio e induce Giandomenico a spendere il timeout (6-9). Le padrone di casa, tutt’altro che rassegnate, trovano la parità a quota 13 con Battista, ma scivolano nuovamente indietro sotto i colpi di Joly e Angelini. Le biancoblu devono impegnarsi per tenere a bada le resistenze avversarie, ma riprendono progressivamente il pieno controllo delle operazioni. Joly si prende la palla match sul 19-24 dopo una difesa sbagliata da parte delle avversarie e Angelini fa calare definitivamente il sipario sulla sfida con il punto del 20-25 che consegna i 3punti all’Hermaea.



«La squadra ha avuto un grande approccio – commenta Emiliano Giandomenico – La battuta e la fase muro difesa sono state di grande livello. Abbiamo mantenuto inoltre grande costanza a muro, rendendo la vita difficile a Montecchio. Le centrali hanno offerto una prestazione superlativa, così come Caforio si è rivelata ottima in difesa. Ma devo elogiare la prova di tutta la squadra, che ci ha messo personalità e attenzione senza mai mollare, anche nei momenti in cui è si è trovata in abbondante vantaggio. E' un buonissimo inizio, che ci consentirà di ripartire martedì con più fiducia, consapevolezza nei nostri mezzi e sicurezza», conclude il tecnico olbiese.



SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO-GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 0-3:

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Scacchetti 1, Cagnin 8, Bovo 7, Covino 7, Battista 10, Bartolini 6, Monaco (l), Mangani 1, Canton, Brandi. Non entrate: Rosso, Imperiali (l). Coach Mario Fangareggi.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Stocco 1, Ghezzi 12, Barazza 6, Zonta 8, Joly 18, Angelini 9, Caforio (l). Non entrate: Poli, Korhonen, Minarelli, Nenni. Coach Emiliano Giandomenico.

ARBITRI: Scotti e Armandola.

PARZIALI: 20-25, 13-25, 20-25.



