La poesia del lunedì: Plac Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale "La poesia del lunedì", ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





de la sapiència

per trobar lo camí

de la paciència.

He despoligat les pomes

de la insolència

contrastant la creixent

indiferència.

He desgranat les judies

de la coneixença

i esgarrat les figues

de la incoherència.

He combatit la creixida

impertinència

i la dirompent prepotència

d’aquellos que fingien

tolerància

en un món ple

d’ignorància.



PLAC

PLAC

poeta alguerés