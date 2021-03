G.M.Z. 11:25 Napoli e Venezia da Alghero anche in inverno con Ryanair In attesa della ripartenza dei voli, la Ryanair inizia a rilasciare la nuova programmazione per l´inverno 2021-2022. Diverse conferme sull´aeroporto di Alghero. Caricamenti ancora in corso







L'Alghero-Bruxelles, operativo da marzo nelle giornate di giovedì e domenica, dal mese di novembre cambierà operativo con voli il martedì e sabato. Diventerà bi-settimanale anche l'Alghero-Treviso (giovedì e domenica), mentre l'Alghero-Napoli manterrà lo stesso operativo dal 3 giugno. Commenti ALGHERO - Quando mancano ormai poche settimane alla ripresa ufficiale dei collegamenti low cost marchiati Ryanair dall'aeroporto di Alghero - primi decolli dal 28 marzo - la compagnia irlandese inizia a rilasciare la nuova programmazione per l'inverno 2021-2022.E su Alghero iniziano a comparire i collegamenti per. A questi si aggiungono i voli su), rotte in partenza nei mesi di maggio e giugno ma confermate anche per la stagione invernale.L'Alghero-Bruxelles, operativo da marzo nelle giornate di giovedì e domenica, dal mese di novembre cambierà operativo con voli il martedì e sabato. Diventerà bi-settimanale anche l'Alghero-Treviso (giovedì e domenica), mentre l'Alghero-Napoli manterrà lo stesso operativo dal 3 giugno.