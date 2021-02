G.M.Z. 17:15 Ryanair, sono 6 le rotte estive in Italia da Alghero Da Alghero si vola su Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Bologna, Treviso e Napoli. Primi decolli dal 29 marzo, nella speranza che non si protragga il divieto sugli spostamenti tra regioni. Prove generali di ripartenza in Riviera del Corallo



ALGHERO - Confermate anche le tratte interne per la low cost irlandese: dall'aeroporto di Alghero la summer 2021 della Ryanair si completa con sei collegamenti nazionali. Oltre alle 8 tratte internazionali, si vola su Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Bologna, Treviso e Napoli.

Prove generali di ripartenza in Riviera del Corallo. Primi decolli programmati su Bologna e Pisa dal 29 marzo (il giorno prima la ripartenza dei voli su Bruxelles e Francoforte). Poi sarà la volta dell'Alghero-Malpensa e dell'Alghero-Bergamo il giorno successivo, il 30 marzo (insieme al decollo dell'Alghero-Bratislava).

Conferma anche per i collegamenti su Treviso (Venezia) - operativo dal 2 maggio con tripla tratta settimanale nelle giornate di martedì, giovedì e domenica - e per Napoli Capodichino, dal 3 giugno il giovedì e la domenica. Tutti i collegamenti rimangono in calendario in attesa che si definiscano protocolli e procedure per gli spostamenti tra regioni, ancora oggi vietati fino al 27 marzo.