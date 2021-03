Red 9:51 Anagrafe antifascista: il Pd Alghero c´è Il locale Partito democratico partecipa all´iniziativa “Costituzione dell´Anagrafe nazionale antifascista”. L´appuntamento per chi volesse aderire è per sabato e domenica, dalle 10 alle 13, nella sede di Via Mazzini 99







Nella foto: il presidente del Pd Alghero Mario Salis Commenti ALGHERO – Il Partito democratico di Alghero partecipa all'iniziativa “Costituzione dell'Anagrafe nazionale antifascista”. I cittadini possono aderire direttamente compilando il modulo on-line sul sito internet AnagrafeAntifascista, o recandosi nei luoghi di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti Fascismo e Nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Sabato 6 e domenica 7 marzo, dalle 10 alle 13, nella sede del Pd di Alghero, in Via Mazzini 99, sarà allestito un banchetto, nel rispetto della normativa anti-Covid, per la raccolta e l'autenticazione delle firme.Nella foto: il presidente del Pd Alghero Mario Salis