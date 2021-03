video Cor 22:28 Alghero avrà il suo Distretto rurale: video Alghero costituisce il Distretto Rurale, l´agenzia di sviluppo guidata dai privati per mettere insieme le forze produttive del territorio. Inizia la fase della concertazione giovedì 4 febbraio







ALGHERO - Il percorso del Distretto Rurale Alghero inizia a mettere insieme tutti gli attori che fanno parte del mondo agricolo e delle tante interconnessioni che ad esso sono legate. Le forze produttive e sociali del territorio fanno squadra in una struttura operativa agile ed efficace guidata direttamente da loro stessi. Inizia la fase della concertazione con una serie di incontri che prenderanno il via dal prossimo 4 marzo nella borgata di Guardia Grande.Il Distretto Rurale, presentato oggi a Porta Terra dal Sindaco Mario Conoci, con l'Assessore alle attività produttive Giorgia Vaccaro, i Dirigenti Antonio Appeddu e Gianni Balzano, rappresenta una occasione importantissima, quale strumento di gestione socio-economica del territorio. Il Comune di Alghero è il promotore della costituzione dell'agenzia di sviluppo, in questa fase, insieme a Laore, Parco di Porto Conte, professionisti, Regione.Proprio con la Regione il rapporto è stretto: le azioni di preparazione sono sostenute, valutate e accompagnate per il raggiungimento della fase di costituzione ufficiale. Una struttura operativa che il Comune di Alghero vuole creare lasciando la guida ai privati e che rientra nell'ambito delle azioni di programmazione da relazionare alle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) messo a punto dal Governo per tracciare gli obiettivi da realizzare con i fondi europei.