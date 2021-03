Red 11:41 UniCa apre l´Anno accademico Domani mattina, è in programma la solenne inaugurazione del 400esimo Anno accademico dell´Università degli studi di Cagliari. Previsti i saluto del ministro dell´università Maria Cristina Messa e del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. Durante la cerimonia, sarà scoperta una targa commemorativa







Nella foto: il rettore Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - Sarà inaugurato domani, giovedì 4 marzo alle 10.30, l'Anno accademico 2020/2021, il 400esimo dalla fondazione dell’Università degli studi di Cagliari. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali, in diretta streaming, del ministro dell'Università e della ricerca Maria Cristina Messa, del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e del presidente della Conferenza dei rettori italiani Ferruccio Resta. Anche se in forma ridotta rispetto agli anni scorsi per i limiti imposti dalla pandemia, nell’Aula magna del Rettorato si terrà il consueto e tradizionale corteo accademico, che apre la cerimonia, e si svolgeranno i successivi interventi: prenderanno la parola la rappresentante degli studenti in Consiglio di amministrazione Piera Caocci e la rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario Marta Costa. Quindi, gli interventi dei prorettore per la ricerca Micaela Morelli, per l'internazionalizzazione Alessandra Carucci e per la didattica Ignazio Putzu. A seguire, l'intervento del direttore generale di UniCa Aldo Urru e la relazione del magnifico rettore Maria Del Zompo.Seguirà la prolusione (anch’essa in streaming) di Alberto Mantovani, direttore scientifico “Irccs-Istituto clinico Humanitas” e professore emerito di Patologia generale all'Humanitas university, sul tema “Immunità, dal cancro a Covid-19: sogni e sfide”. Quest'anno, la cerimonia di inaugurazione assume un rilievo particolare per la celebrazione dei 400 anni dal Regio privilegio di fondazione del 1620. In occasione di questo importante anniversario, nell’Aula Magna del Rettorato sarà scoperta un'epigrafe commemorativa, con il commento del testo curato da Antonio Piras, docente di Filologia classica e tardoantica del Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali. Infine, sarà trasmesso un video celebrativo che riassumerà la storia dell’Ateneo attraverso i profili di alcuni degli scienziatiche hanno dato lustro all'Università di Cagliari. L’intera cerimonia sarà trasmessa on-line, sul sito internet dell'Unica e sui canali social dell’Ateneo.«Individuare, imbrigliare, domare. Combattere, indebolire, sconfiggere le malattie che affliggono miliardi di esseri umani": è questo l'obiettivo che ricercatrici e ricercatori si pongono ogni giorno nella loro attività scientifica. Alberto Mantovani, immunologo e oncologo di fama mondiale, nella sua prolusione illustrerà i progressi rivoluzionari fatti grazie all'immunologia nella cura dei tumori, affiancandosi alle terapie finora utilizzate e alla chirurgia. Un obiettivo che i padri della medicina hanno sempre sognato di raggiungere: curare il cancro utilizzando le armi del nostro sistema immunitario. Gli avanzamenti fatti in questo campo però non sono ancora sufficienti: bisogna puntare al miglioramento tecnologico e alla sostenibilità, per poter offrire a tutti le cure migliori. Un'esigenza quantomai necessaria in questi tempi, per coniugare la ricerca sulle risposte immunitarie al Covid-19 con le garanzie di una cura efficace da offrire all'intera popolazione mondiale.Nella foto: il rettore Maria Del Zompo