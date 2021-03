Red 12:42 Porto Torres: riaperto bando per buoni spesa E´ stato riaperto il bando comunale per ricevere i “buoni spesa”, i voucher elettronici per acquistare alimenti e beni di prima necessità. Per presentare domanda c´è tempo fino a martedì 16 marzo: i buoni potranno poi essere spesi fino a domenica 30 maggio







L'opportunità è rivolta ai residenti nel Comune di Porto Torres, compresi i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. La richiesta è motivata dagli impatti negativi del Covid-19: lo stato disagio economico causato dalla riduzione del reddito, con una conseguente carenza di liquidità tale da non consentire di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Per l’accesso al beneficio economico, il nucleo familiare non deve superare la cifra netta di 800euro mensili nei mesi di gennaio e febbraio: la cifra e la condizione di disagio vengono valutate rispetto all’intero nucleo familiare e non al singolo componente che presenta la domanda.



I buoni spesa vengono erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera sanitaria dei beneficiari. Ogni esercente che riceve questa forma di pagamento potrà poi chiedere il rimborso al Comune attraverso la piattaforma “SiVoucher”. L'opportunità coinvolge diverse tipologie di negozi: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari, produttori diretti di prodotti agricoli e ittici, farmacie e parafarmacie, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Gli esercenti che non lo avessero ancora fatto hanno la possibilità di aderire all'iniziativa.



Le domande per richiedere i buoni spesa dovranno essere presentate compilando la domanda on-line sulla piattaforma "Sicare" accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres. Chi non può presentare la domanda on-line in autonomia, potrà avere il supporto di un operatore dei Servizi sociali comunali. «La prima tornata di buoni spesa ha offerto una risposta concreta all'emergenza sociale provocata dalla pandemia - spiega l'assessore comunale alle Politiche sociali Simona Fois - ed è stata fondamentale la collaborazione dei commercianti. E' un esempio virtuoso di come tutta la comunità possa diventare protagonista delle azioni di solidarietà».