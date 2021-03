Red 12:16 Rotatoria Olmedo: il si della Provincia La Provincia di Sassari ha predisposto la progettazione preliminare della rotatoria da realizzarsi nell’incrocio tra la Strada provinciale 19bis e la Strada statale 291, inoltrando la richiesta di finanziamento di 500mila euro alla Regione autonoma della Sardegna







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti OLMEDO – Ieri pomeriggio (mercoledì), nella sala consiliare del Comune di Olmedo, si sono riuniti il commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, il sindaco di Olmedo Toni Faedda, il vicesindaco Tore Siffu e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Fabio Pala, oltre ad alcuni consiglieri della Municipalità della Nurra. Fois, accogliendo un’istanza presentata nei mesi scorsi dall’Amministrazione olmedese, ha comunicato di aver predisposto la progettazione preliminare della rotatoria da realizzarsi nell’incrocio tra la Strada provinciale 19bis e la Strada statale 291, inoltrando la richiesta di finanziamento di 500mila euro alla Regione autonoma della Sardegna.L'intervento, atteso da anni, consentirà di rendere sicuro e scorrevole il crocevia percorso da numerosi veicoli in particolare nel periodo estivo, riducendo il numero degli incidenti che, negli scorsi anni, hanno causato anche la perdita di vite umane. Il progetto della rotatoria, sotto la direzione del dirigente del Settore Viabilità Giovanni Milia, «evidenzia la grande sensibilità e la costante attenzione del commissario della Provincia di Sassari per il territorio e le problematiche rappresentate dagli amministratori locali», dichiarano dagli uffici comunali di Olmedo.Nella foto: un momento dell'incontro