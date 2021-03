Red 16:20 Sennori si conferma Città dell’olio e del vino Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato all´unanimità l´adesione alle associazioni nazionali “Città dell’olio” e “Città del vino” per promuovere due prodotti che rientrano fra le specialità più pregiate e apprezzate del territorio sennorese







Nella foto: l'assessore comunale Elena Cornalis Commenti SENNORI - Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato all'unanimità l'adesione alle associazioni nazionali “Città dell’olio” e “Città del vino” per promuovere due prodotti che rientrano fra le specialità più pregiate e apprezzate del territorio sennorese. «La nostra adesione a queste due associazioni conosciute e attive in tutta Italia nell'organizzazione di manifestazioni e nella promozione delle produzioni locali è sicuramente un valore aggiunto da cui potranno trarre vantaggio i produttori sennoresi», commenta l’assessore comunale Elena Cornalis.«Come Amministrazione comunale, in questi cinque anni abbiamo fortemente sostenuto le aziende olivicole e vitivinicole e dell’indotto che generano queste attività, perché siamo convinti che questa imprenditorialità rappresenti una importante risorsa economica per il nostro paese», sottolinea Cornalis, eletta nel Coordinamento delle Città del vino della Sardegna, che ha visto la riconferma alla guida del consigliere comunale di Usini Giovanni Antonio Sechi, per i prossimi tre anni.«Ringraziando Giovanni Antonio Sechi per l'impegno e la passione con cui si dedica alle attività dell'associazione, posso dire che mi impegnerò al massimo per coadiuvare il coordinatore regionale e fare da portavoce per tutti i paesi del nord ovest Sardegna che fanno parte delle Città del vino».Nella foto: l'assessore comunale Elena Cornalis