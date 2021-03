Red 21:13 Negli uffici postali la cartolina dell´8 marzo Poste Italiane celebra la Festa della donna dedicandogli una cartolina filatelica e un annullo speciale. Il prodotto filatelico sarà disponibile fino a giovedì 11 marzo nei tre uffici postali con sportello filatelico di Sassari centro (Via Brigata Sassari), Sassari 5 (Via Luna e Sole 8/a) e Alghero centro (Via Carducci)







L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. Il prodotto filatelico sarà disponibile fino a giovedì 11 marzo nei tre uffici postali con sportello filatelico di Sassari centro (Via Brigata Sassari), Sassari 5 (Via Luna e Sole 8/a) e Alghero centro (Via Carducci), oltre che nei dieci “Spazio filatelia” del territorio nazionale, insieme all’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile. Commenti ALGHERO - Poste italiane celebra la Festa della donna dedicandogli una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano.L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. Il prodotto filatelico sarà disponibile fino a giovedì 11 marzo nei tre uffici postali con sportello filatelico di Sassari centro (Via Brigata Sassari), Sassari 5 (Via Luna e Sole 8/a) e Alghero centro (Via Carducci), oltre che nei dieci “Spazio filatelia” del territorio nazionale, insieme all’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.