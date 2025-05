S.A. 18:30 Monumenti Aperti a Ploaghe Ploaghe metterà in mostra i suoi monumenti più importanti che spaziano fra edifici di culto e siti d’arte nel centro dell’Unione del Coros: monumenti e itinerari disponibili sabato 10 e domenica 11 maggio



PLOAGHE - Sabato 10 e domenica 11 maggio Ploaghe metterà in mostra i suoi monumenti più importanti che spaziano fra edifici di culto e siti d’arte nel centro dell’Unione del Coros. Tra questi la chiesa della Madonna di Valverde che si affaccia sull’omonima piazza lastricata in pietra e recentemente sistemata, la chiesa di Sant’Antonio da Padova (adiacente all’ex Convento), la chiesa di Santa Croce presente in piazza San Pietro insieme all’oratorio del Rosario (che ospita anche la Pinacoteca G. Spano), il cimitero monumentale con le sue lapidi in sardo logudorese, la chiesa di San Matteo e il seicentesco Ex Convento dei frati cappuccini che quest’anno ospiterà una novità assoluta: la mostra permanente sul Canonico Giovanni Spano. La mostra prevede un percorso interattivo e multimediale alla scoperta della vita e degli studi del padre dell'archeologia sarda con un allestimento che si snoda intorno a quattro exhibit che coniugano media tradizionali e nuove

tecnologie.



Nella sala, vita studi e memorie, si potrà osservare la timeline a tutta parete, che illustra la vicenda

biografica dello Spano (vita, studi, viaggi, aneddoti). Le tappe più significative sono dotate di un QR

code da cui il visitatore può attivare contenuti di approfondimento come schede biografiche, testi,

brevi video, immagini e/o disegni. L’ultima parte del percorso riguarda la realtà aumentata: grazie

a dei visori sarà possibile fare un’esperienza immersiva all’interno del Nuraghe “Attentu” di

Ploaghe, riprodotto virtualmente nel cortile del convento che potrà essere visitato seguendo i

suggerimenti del Canonico Spano presente in forma virtuale.