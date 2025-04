Cor 16:12

Santa Maria la Palma, riaprono le Poste

A distanza di circa due anni dalla firma del contratto, venerdì prossimo è prevista l´inaugurazione dell´ufficio nella borgata di Alghero e saranno resi noti i servizi erogati

ALGHERO - A distanza di due anni dall'individuazione dei locali in via Sila 42 da parte dell'amministrazione comunale guidata dall'allora sindaco Mario Conoci (era il mese di marzo 2023), e dalla successiva firma del contratto, riaprono finalmente le Poste a Santa Maria la Palma. L'inaugurazione è prevista per la giornata di venerdì: Nel corso della cerimonia sarà presentato il nuovo ufficio postale e i servizi disponibili. Interverranno Il direttore provinciale di Poste Italiane Marcello Lepuri e il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto.