Porta a porta: ritiro kit nell´agro a Sassari

SASSARI - Il 5 aprile a Palmadula, il 12 a Campanedda, il 19 a La Corte, il 26 aprile a Tottubella, dalle 8 alle 14 e mercoledì 23 aprile a Villassunta dalle 16 alle 20, si terrà la distribuzione delle buste per il servizio del ritiro dei rifiuti porta a porta. Sarà sufficiente presentare la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Potrà essere anche delegata una persona di fiducia. Il ritiro delle buste e dei kit per gli utenti serviti dal porta a porta è previsto anche nei locali del centro del riuso, con ingresso in via Montello incrocio via Ariosto, tutti i martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, tutti i giovedì e i sabati dalle 8 alle 12.