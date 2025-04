Cor 12:00 Rifiuti: si corre ai ripari ad Alghero Nel tentativo di garantire un accettabile servizio durante l´estate, arrivano nuovi mezzi con l’obbiettivo di migliorare l´efficienza del della raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Le dichiarazioni dell´assessore Selva



ALGHERO - All'orizzonte un'estate decisamente complicata per la città di Alghero sotto il profilo della nettezza urbana, con un servizio in proroga tecnica ed un appalto ancora da aggiudicare. Così si corre ai ripari «con l’obbiettivo di migliorare l'efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade».



Lo annuncia con un comunicato stampa l'amministrazione comunale: Il parco macchine dell’azienda che gestisce l’appalto si rinnova con alcune importanti sostituzioni che andranno ad efficientare il lavoro in previsione della stagione estiva. La Ciclat ha messo in opera sette nuovi mezzi costipatori da 35 qli di carico destinati alla raccolta delle differenti frazioni di rifiuti, un lava cassoni, due “porter” maxi a vasca, due compattatori da 24 mc cadauno, tre spazzatrici.



«Un piccolo ma significativo piano di miglioramento – commenta l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva – che ci consente ottimizzare gli interventi in previsione del periodo di maggiore pressione. Oltre al miglioramento dei servizi resi ai cittadini, si è accentuata l’attenzione alla maggiore sicurezza per i lavoratori».