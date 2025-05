S.A. 21:41 Due nuovi mezzi alla Compagnia barracellare di Sennori Il sindaco, Nicola Sassu, e il consigliere comunale con deleghe alla Polizia municipale, Polizia rurale, Patrimonio, Rapporti con le associazioni, Giovannino Mannu, hanno consegnato al comandante della Compagnia, Giovanni Maria Chessa, i due fuoristrada 4x4 con dotazioni antincendio



SENNORI - La Compagnia barracellare di Sennori può contare su due nuovi mezzi per la lotta antincendio e per le attività di protezione civile svolte dagli agenti. Il sindaco, Nicola Sassu, e il consigliere comunale con deleghe alla Polizia municipale, Polizia rurale, Patrimonio, Rapporti con le associazioni, Giovannino Mannu, hanno consegnato al comandante della Compagnia, Giovanni Maria Chessa, i due fuoristrada 4x4 con dotazioni antincendio acquistati grazie a un finanziamento vincolato disposto dall’assessorato agli Enti locali della Regione Sardegna di cui alla deliberazione n. 47/30 del 29 dicembre 2023. Alla consegna dei mezzi, erano presenti i componenti della giunta comunale e l’ex assessore regionale agli Enti locali, Aldo Salaris, ora consigliere regionale in carica.

«La Compagnia barracellare svolge un compito fondamentale nell’ambito della salvaguardia del territorio e della tutela dell’ambiente, per questo è importante che possa avere in dotazione mezzi adeguati e aggiornati in moda da poter compiere al meglio le proprie funzioni», commenta Mannu.