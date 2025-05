S.A. 17:23 Federica Pellegrini madrina del Rally Italia Sardegna La campionessa di nuoto sarà protagonista in tutte le fasi cruciali dell’evento. Giovedì 5 giugno alle ore 20:00 sarà sul main stage del Parco Assistenza all’Isola Bianca per la grandiosa cerimonia inaugurale e di nuovo sul palco principale domenica alle ore 16:00 per la cerimonia d’arrivo



OLBIA – Federica Pellegrini è la madrina del Rally Italia Sardegna 2025, la tappa italiana del FIA World Rally Championship in programma ad Olbia e nel nord dell’isola dal 4 all’8 giugno 2025. «Sono emozionata e onorata di essere la madrina del Rally Italia Sardegna 2025! Sarà la mia prima volta in assoluto a presenziare ad una gara di rally e non potrei essere più felice che questa incredibile esperienza avvenga proprio in Italia, nella splendida cornice delle terre Sarde. Non vedo l’ora di salire a bordo di un’auto da rally per una co-driver experience che sarà in grado di farmi respirare l’adrenalina unica di questo sport, percorrendo i meravigliosi panorami sardi da una prospettiva completamente nuova» le parole della campionessa di nuoto. «Siamo felici di dare il nostro benvenuto a Federica Pellegrini - ha dichiarato il Generale Tullio Del Sette Commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, l’autorità sportiva nazionale organizzatrice della tappa italiana del Mondiale - nell'ambiente delle quattro ruote, attraverso un palcoscenico blasonato come quello del Rally Italia Sardegna. Un connubio d'eccellenza italiana riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo».



Federica sarà protagonista in tutte le fasi cruciali dell’evento. Giovedì 5 giugno alle ore 20:00 sarà sul main stage del Parco Assistenza all’Isola Bianca per la grandiosa cerimonia inaugurale e di nuovo sul palco principale domenica alle ore 16:00 per la cerimonia d’arrivo. Durante il weekend vivrà da vicino l’atmosfera del WRC, toccando con mano l’adrenalina, la velocità e la competizione estrema del Rally Italia Sardegna, la massima rallystica in italia. Un’esperienza unica, condivisa con il grande pubblico e le migliaia di appassionati che arriveranno da ogni angolo del mondo. Considerata una delle più grandi sportive italiane di sempre, Federica Pellegrini è stata la prima donna italiana a vincere un oro olimpico nel nuoto (Pechino 2008, 200 metri stile libero) e l’unica atleta al mondo ad aver conquistato una medaglia in otto finali mondiali consecutive nella stessa specialità. Nel corso della sua carriera ha vinto 6 ori e 7 argenti ai Campionati del Mondo, oltre a 14 titoli europei. Ha detenuto il record mondiale dei 200 stile libero dal 2009 al 2023 (1:52.98), tempo che rimane tutt'ora record europeo e primato italiano. La sua presenza al Rally Italia Sardegna è un simbolico incontro tra due eccellenze: una leggenda dello sport italiano e un evento che rappresenta l’élite del motorsport mondiale in terra italiana. Una presenza fortemente voluta dall’Automobile Club d’Italia che organizza dal 2004 il WRC sull’isola dei Quattro Mori con il contributo della Regione Sardegna.



