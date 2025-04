S.A. 16:17 Prestazioni cancellate da Inps: interrogazione L’INPS ha eliminato una serie di prestazioni fondamentali per l’assistenza a persone non autosufficienti, tra cui il supporto domiciliare da parte di operatori sociosanitari, i servizi di sollievo per i caregiver, l’accesso ai centri diurni e il trasporto assistito: la denuncia del senatore Del Marco Meloni



CAGLIARI - «Con il nuovo bando Home Care Premium 2025-2028, l’INPS ha eliminato una serie di prestazioni fondamentali per l’assistenza a persone non autosufficienti, tra cui il supporto domiciliare da parte di operatori sociosanitari, i servizi di sollievo per i caregiver, l’accesso ai centri diurni e il trasporto assistito. Servizi che, fino ad oggi, hanno rappresentato un’ancora di salvezza per migliaia di famiglie in difficoltà, spesso con redditi bassi e con importanti carichi assistenziali», così in una nota il Senatore del Partito Democratico Marco Meloni.



«Si tratta di una scelta sbagliata, che contraddice le finalità stesse del programma e rischia di lasciare sole le persone più fragili. Per questo motivo chiedo all’INPS di tornare sui suoi passi e ripristinare le prestazioni cancellate. Presenterò un’interrogazione urgente alla Ministra del Lavoro per chiedere spiegazioni e per conoscere le misure intenda adottare per vigilare sul fatto che tali correzioni siano realmente apportate. Difendere la dignità delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie significa garantire loro continuità e qualità nell’assistenza, non cancellare i servizi essenziali» conclude l'onorevole del centro-sinistra.