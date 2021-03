Cor 9:47 «Zingaretti, dimissioni condivisibili» Il capogruppo del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi, capisce e condivide pienamente il gesto dell’ormai ex segretario Dem Nicola Zingaretti





«Un segretario che ha preso per mano un partito sull’orlo del baratro e di una crisi di nervi, un partito distrutto e sconfitto alle ultime elezioni politiche, causate da una gestione di un uomo solo al comando, che ci ha allontanato dalla nostra base elettorale, dal popolo della sinistra, dai sindacati e dalle associazioni tutte realtà che piano piano si stava riavvicinando al partito aiutando a ricostruire un’anima che avevamo perso. Ora si stava mettendo in discussione tutto questo, ecco perché continuo a pensare che abbia fatto bene a rassegnare le dimissioni, e far aprire una riflessione interna. Vediamo se si tornerà al passato o se si continuerà nella strada intrapresa dalla segreteria Zingaretti» conclude Mimmo Pirisi. Commenti ALGHERO - «Chi come me conosce un po’ le dinamiche del nostro partito sa che questa decisione era nell’aria, vista la situazione che si stava creando dentro il partito e in particolare dentro gli organi dirigenziali più alti dove da qualche settimana invece di concentrarsi sui problemi dell’Italia, della crisi profonda, dell’economia in sofferenza e della terza ondata Covid alle porte, giocavano a chi doveva occupare poltrone, ministeri, sottosegretari, quote rosa e ruoli apicali del partito. Tutti temi lontani dalle reali esigenze della gente e lontani anche dal popolo del PD e dalla base del partito, che non si riconosce in questiatteggiamenti».Il capogruppo del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi, capisce pienamente il gesto dell’ormai ex segretarioNicola Zingaretti. «Ecco perché è condivisibile il gesto del segretario, non poteva un uomo come lui rappresentare quelle istanze» precisa.«Un segretario che ha preso per mano un partito sull’orlo del baratro e di una crisi di nervi, un partito distrutto e sconfitto alle ultime elezioni politiche, causate da una gestione di un uomo solo al comando, che ci ha allontanato dalla nostra base elettorale, dal popolo della sinistra, dai sindacati e dalle associazioni tutte realtà che piano piano si stava riavvicinando al partito aiutando a ricostruire un’anima che avevamo perso. Ora si stava mettendo in discussione tutto questo, ecco perché continuo a pensare che abbia fatto bene a rassegnare le dimissioni, e far aprire una riflessione interna. Vediamo se si tornerà al passato o se si continuerà nella strada intrapresa dalla segreteria Zingaretti» conclude Mimmo Pirisi.