Quattro anni per spaccio: sassarese in cella Il 58enne dovrà scontare una condanna a quattro anni di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio commessi in città nel 2017



SASSARI – Ieri (giovedì), i Carabinieri della Sezione Operativa della Stazione di Sassari hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari nei confronti di un 58enne, già noto alle Forze dell'ordine. Il sassarese dovrà scontare una condanna a quattro anni di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio commessi in città nel 2017. Al termine dei previsti adempimenti, l'arrestato è stato condotto nella Casa circondariale di Bancali.