Nuoro: Soddu incontra Mariotti

Nella foto: un momento dell'incontro tra Gavino Mariotti e Andrea Soddu Commenti NUORO – Ieri mattina (venerdì), il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, con il commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu e il commissario del Consorzio universitario Fabrizio Mureddu ha ricevuto la visita del rettore dell’Università degli studi di Sassari Gavino Mariotti. L’incontro istituzionale si è tenuto nella sala consiliare del Palazzo Civico alla presenza del presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco e dell’assessore alla Programmazione Filippo Spanu. Nel fare gli onori di casa, Soddu ha ricordato come Mariotti sia sempre stato molto vicino alle sorti dell’università nuorese, ancor prima del conferimento del prestigioso incarico di magnifico rettore.«Sono molto felice di ricevere la visita del professor Mariotti, oggi rettore, ma amico di vecchia data della nostra città: è grazie alla sua sensibilità e al suo interessamento che abbiamo potuto dare gambe ad alcuni progetti che ben si sposano con la nostra visione di città del futuro. Penso alla recente istituzione del corso in itinerari turistici nato da un’intuizione del commissario Mureddu e della nostra Amministrazione che – ha sottolineato il primo cittadino - ha trovato nel professor Mariotti una entusiasta adesione. La collaborazione con l’Università di Sassari è per noi fondamentale, i corsi presenti in città incontrano da anni il gradimento degli studenti, abbiamo intenzione di allargare l’offerta formativa per renderla ancora più vicina alle esigenze del territorio».L’università dei territori è un aspetto caro al rettore dell’Ateneo sassarese: «Oltre alla nostra sede centrale, abbiamo importanti corsi di laurea a Nuoro, come ad Alghero e a Olbia, perché crediamo che l’Università di Sassari deve essere davvero l’università della Sardegna che con i suoi corsi viene incontro alle vocazioni dei vari territori. Oggi mi ritrovo tra amici di vecchia data, ma soprattutto davanti ad amministratori capaci che, come me, credono nella progettualità. Ho un rapporto molto stretto da anni con la città di Nuoro e con il nuorese e devo dire che negli ultimi anni l’università nella Sardegna centrale ha fatto importanti passi in avanti ed è per questo, al di là di quelli che sono i rapporti personali, sono molto felice che il sindaco Andrea Soddu e la sua Amministrazione siano stati riconfermati alla guida della città di Nuoro. Insieme faremo grandi cose per il futuro dell’università in Sardegna». Al termine dell’incontro, c’è stato uno scambio di doni tra le due Amministrazioni: Mariotti ha consegnato a Soddu il volume sulla storia del più antico ateneo della Sardegna e il primo cittadino ha ricambiato con delle pubblicazioni sulla storia della città e del suo evento principale, la Sagra del Redentore, e una serie di stampe delle opere di Francesco Ciusa.Nella foto: un momento dell'incontro tra Gavino Mariotti e Andrea Soddu