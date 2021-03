video Cor 19:36 8 Marzo, Regione in rosa: video Il Palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari dalle 20 di questa sera si illumina di rosa in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della Donna



Commenti CAGLIARI - Il Palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari dalle 20 di questa sera si illumina di rosa in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della Donna. Le celebrazioni prevedono lunedì, alle 17 nell’aula consiliare, l’incontro: “Un Consiglio per l’8 marzo…..” che avrà come tema “La presenza delle donne negli organi di Governo della Regione”. Da quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della Donna, nella sede dell’Assemblea legislativa, saranno organizzati degli incontri a tema che riguarderanno la presenza in Sardegna delle donne nei diversi ambiti e nei diversi settori per affrontare e studiare il modo per creare le premesse per individuare gli strumenti più idonei a colmare le disparità di genere. I lavori saranno aperti dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Guarda e condividi il video su Alguer.tv