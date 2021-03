Red 7:16 Abitare: la proposta di Oristano Con una proposta progettuale da 15milioni di euro, il Comune partecipa al bando ministeriale “Qualità dell´abitare”, che assegna 853milioni per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, l´accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, la coesione sociale e la qualità della vita







«Tutti gli interventi devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione e in questa direzione andranno gli interventi proposti per le frazioni - spiega il sindaco Andrea Lutzu - Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale». Gli interventi possono riguardare esclusivamente beni nella disponibilità del Comune. Si affiancano agli interventi di tipo materiale le azioni immateriali, con particolare riguardo alla gestione sostenibile delle aree di intervento, ai processi di valorizzazione delle relazioni tra abitanti, ai potenziali percorsi di autocostruzione, alle azioni a favore della occupabilità di soggetti svantaggiati.



«Abbiamo individuato come ambiti di intervento prioritari le frazioni e il loro sistema di connessione con la città – precisano Lutzu e l'assessore comunale alle Frazioni Gianfranco Licheri - Il progetto affronta il tema della qualità dell’abitare nelle frazioni, incrementandone la dotazione urbana, promuovendo l'attivazione di servizi, in coerenza con le rispettive vocazioni territoriali, in relazione con il sistema ambientale e in particolare con il parco fluviale del Tirso. Altro tema è quello del disagio abitativo valorizzando la residenzialità nelle borgate, intervenendo sui fenomeni dello spopolamento e del degrado. Sotto il profilo economico, le caratteristiche intrinseche delle frazioni, quali insediamenti storicamente coniugati con l'economia agricola, possono essere pensati in termini insediativi (di social housing in particolare) all'interno di una proposta dell'abitare che coinvolga i nuovi abitanti nel mondo rurale, anche attraverso iniziative di autoproduzione». «Il progetto – conclude il primo cittadino - potrebbe strutturarsi dunque intorno all’abitare rurale, come riscoperta di spazi di relazione e di nuove opportunità lavorative, in particolare (ma non solo) per soggetti fragili. Il coinvolgimento del tessuto economico locale potrebbe rappresentare un'interessante occasione per l'attivazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo».



Nella foto: la frazione di Silì Commenti ORISTANO - Con una proposta progettuale da 15milioni di euro, il Comune di Oristano partecipa al bando ministeriale “Qualità dell'abitare”. Il Decreto interministeriale assegna 853milioni per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. La Giunta Lutzu ha deliberato la partecipazione al bando attraverso una proposta destinata alle frazioni. Il programma interministeriale promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani da attuarsi attraverso strategie che attribuiscano all’edilizia sociale un ruolo prioritario, mirate a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l'ambito prescelto, costituita da interventi e misure riconducibili a cinque linee d'azione: riqualificazione e riorganizzazione e incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo; miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione; individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.«Tutti gli interventi devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione e in questa direzione andranno gli interventi proposti per le frazioni - spiega il sindaco Andrea Lutzu - Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale». Gli interventi possono riguardare esclusivamente beni nella disponibilità del Comune. Si affiancano agli interventi di tipo materiale le azioni immateriali, con particolare riguardo alla gestione sostenibile delle aree di intervento, ai processi di valorizzazione delle relazioni tra abitanti, ai potenziali percorsi di autocostruzione, alle azioni a favore della occupabilità di soggetti svantaggiati.«Abbiamo individuato come ambiti di intervento prioritari le frazioni e il loro sistema di connessione con la città – precisano Lutzu e l'assessore comunale alle Frazioni Gianfranco Licheri - Il progetto affronta il tema della qualità dell’abitare nelle frazioni, incrementandone la dotazione urbana, promuovendo l'attivazione di servizi, in coerenza con le rispettive vocazioni territoriali, in relazione con il sistema ambientale e in particolare con il parco fluviale del Tirso. Altro tema è quello del disagio abitativo valorizzando la residenzialità nelle borgate, intervenendo sui fenomeni dello spopolamento e del degrado. Sotto il profilo economico, le caratteristiche intrinseche delle frazioni, quali insediamenti storicamente coniugati con l'economia agricola, possono essere pensati in termini insediativi (di social housing in particolare) all'interno di una proposta dell'abitare che coinvolga i nuovi abitanti nel mondo rurale, anche attraverso iniziative di autoproduzione». «Il progetto – conclude il primo cittadino - potrebbe strutturarsi dunque intorno all’abitare rurale, come riscoperta di spazi di relazione e di nuove opportunità lavorative, in particolare (ma non solo) per soggetti fragili. Il coinvolgimento del tessuto economico locale potrebbe rappresentare un'interessante occasione per l'attivazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo».Nella foto: la frazione di Silì