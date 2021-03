video Cor 14:35 Alghero omaggia l´8 Marzo: video «Una giornata importante per prendere coscienza, oggi come tutti i giorni, dell’enorme valore che le donne rappresentano per la nostra comunità ma anche delle problematiche che ancora oggi devono essere affrontate» ha sottolineato il sindaco di Alghero







Commenti ALGHERO - Presente anche il sindaco Mario Conoci e l'assessore Regionale Quirico Sanna questa mattina - lunedì 8 Marzo - all'incontro coordinato dall'Assessorato alla Cultura guidato da marco Di Gangi, per dedicare un momento di riflessione su questa importante giornata.Presenti le rappresentanti della Rete delle Donne, della Fidapa, con la testimonianza delle ragazze dei Licei Artistico e Scientifico, con la critica letteraria Neria De Giovanni, con il musicista Mauro Uselli e l'artista Tonino Alfonso che ha omaggiato la città con una sua opera contro i femminicidi.«Una giornata importante per prendere coscienza, oggi come tutti i giorni, dell'enorme valore che le donne rappresentano per la nostra comunità ma anche delle problematiche che ancora oggi devono essere affrontate» ha sottolineato il sindaco di Alghero.