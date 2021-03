Red 14:06 Recovery fund: opportunità per la Sardegna All´Università degli studi di Cagliari, domani pomeriggio, è in programma un webinar del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: ne discutono Antonello Argiolas (Confindustria), Antonello Cabras (Fondazione di Sardegna), Luca Saba (Coldiretti) e alcuni docenti







All'iniziativa interverranno il presidente della Confindustria Sardegna meridionale Antonello Argiolas, il docente di Sistemi elettrici per l’energia al Dipartimento di Energia elettrica ed elettronica di UniCa Fabrizio Pilo, il presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras, il direttore regionale della Coldiretti Luca Saba e la docente di Genetica medica dell'Università di Sassari Francesco Cucca. Concluderà i lavori Giuseppe Fasolino, assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione autonoma della Sardegna.



Al centro del dibattito il piano finanziario di sostegno, stabilito dal Consiglio europeo, di 750miliardi di euro per gli Stati membri per riattivare l’economia europea messa a dura prova dalla Covid-19. I fondi verranno erogati entro poco tempo e riguarderanno progetti che dovranno essere realizzati nei prossimi anni. La discussione proverà a individuare il ruolo dell'Italia e della Sardegna nelle scelte programmatiche e negli obiettivi prioritari da stabilire per cogliere al meglio questa opportunità. Maggiori informazioni, e il link per seguire i lavori, sono disponibili sul sito internet di UniCa.



