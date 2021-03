Red 21:26 Immobili comunali Cagliari: asta prorogata Prorogati a lunedì 22 marzo i termini di partecipazione all´asta per la locazione di tre immobili comunali a uso non abitativo, in Via Santa Gilla, Via Sonnino e Via Rockefeller. L´apertura delle buste è stata fissata per mercoledì 24 all´Ufficio Patrimonio di Via Sauro







La data fissata per l'apertura delle offerte pervenute è mercoledì 24 marzo e si terrà nell'Ufficio Patrimonio del Comune, Servizio Patrimonio, protezione e sicurezza, al quarto piano di Via Sauro 19. Nelle unità immobiliari è escluso l'uso abitativo e sono vietate le attività di sexy shop e similari, sala giochi e agenzia di scommesse. Per le modalità di partecipazione all'asta e i requisiti soggettivi, resta valido quanto stabilito nel bando pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi immobiliari” del sito internet istituzionale del Comune di Cagliari. Commenti CAGLIARI - Sono stati prorogati a lunedì 22 marzo i termini per la presentazione delle offerte per partecipare all'asta pubblica per la locazione per uso non abitativo di tre immobili di proprietà del Comune di Cagliari. Le tre unità immobiliari si trovano in Via Santa Gilla 71-73, in Via Sonnino 207 e in Via Rockefeller 28.La data fissata per l'apertura delle offerte pervenute è mercoledì 24 marzo e si terrà nell'Ufficio Patrimonio del Comune, Servizio Patrimonio, protezione e sicurezza, al quarto piano di Via Sauro 19. Nelle unità immobiliari è escluso l'uso abitativo e sono vietate le attività di sexy shop e similari, sala giochi e agenzia di scommesse. Per le modalità di partecipazione all'asta e i requisiti soggettivi, resta valido quanto stabilito nel bando pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi immobiliari” del sito internet istituzionale del Comune di Cagliari.