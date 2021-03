Red 14:51 Psicologia salute: Scuola di specializzazione Al via domani mattina, la Scuola di specializzazione dell´Università degli studi di Cagliari. Dopo i saluto del rettore Maria Del Zompo, sono previsti la tavola rotonda “La formazione professionalizzante ai tempi del Covid: risorse e opportunità” e un intervento di Francesco Marongiu, già prorettore alle Attività sanitarie







Nella foto: il direttore Marco Guicciardi Commenti CAGLIARI - Sarà inaugurato domani, venerdì 12 marzo, alle 9, il nuovo Anno accademico della Scuola di specializzazione in Psicologia della salute, diretta da Marco Guicciardi. L'evento sarà aperto dai saluti del rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo, della direttrice del Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia Loredana Lucarelli, del presidente della Facoltà di Studi umanistici Rossana Martorelli, del presidente e della segretaria della Società italiana di psicologia della salute Fabio Lucidi ed Emanuela Saita, del presidente dell'Ordine degli psicologi della Sardegna Angela Quaquero.L'iniziativa, trasmessa in diretta streaming sui canali social dell’Ateneo, proseguirà con la tavola rotonda “La formazione professionalizzante ai tempi del Covid: risorse e opportunità”, con la partecipazione di Norma De Piccoli e Daniela Converso (Università di Torino), Michela Di Trani e Rosa Ferri (Università “La Sapienza” di Roma), Erika Borella (Università di Padova), Marina Quattropani (Università di Messina) e Luigi Minerba (Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari). Seguirà la lezione introduttiva di Francesco Marongiu, già prorettore alle Attività sanitare dell'Ateneo cagliaritano, sul tema “L’empatia nell’approccio con il paziente”. Infine, sarà presentata l'offerta didattica della Scuola di specializzazione.Scuola che è stata istituita all'Università di Cagliari nell'Anno accademico 2019/2020, con l'obiettivo di formare professionisti che abbiano maturato conoscenze teoriche scientifiche e professionali nel campo della Psicologia della salute, in una prospettiva che ne ricopra i diversi aspetti psicologici, biologici e sociali, per interventi in contesti sociali, sanitari, istituzionali, familiari, di gruppo e individuali. Per garantire il diritto allo studio e alla formazione, quest'anno la Regione autonoma della Sardegna ha finanziato cinque borse per la partecipazione alla Scuola, che rilascia il titolo di specialista in Psicologia della salute. Il titolo conseguito è abilitante all’esercizio della psicoterapia, in quanto sono previste attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.Nella foto: il direttore Marco Guicciardi